Acuario - Lunes 4 de enero del 2021: cambiaste de decisión y sería beneficioso

El tránsito de Virgo a Libra, sería lo que te daría la fuerza necesaria para tomar una decisión tajante. Por ello no sientas que es equívoco lo que piensas, a pesar de que otros consideren que de pronto entras en locura el mejor momento es hoy. Buscarías la oportunidad de cambiar, de mejorar y hacer que todo se vuelva más próspero que antes.

Pronóstico del día: sin discusiones, es como debes pensar todo el tiempo que sería lo indicado. Por el momento no te aferres a lo que no es. Recuerda que cuando es para ti, ni aunque te quites y cuando no, ni aunque te pongas. Para ello recibirías la energía de la conjunción entre Urano y Marte, que quitada de la pena te orienta hacia lo que sí es.