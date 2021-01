Acuario - Lunes 25 de enero del 2021: serías más comprensivo que antes

Podrías realmente sentirte en una energía próspera como hace algún tiempo no llegaba a ti. Por ello es que la conjunción entre Júpiter y Saturno, te llenaría de mejoría. Es un buen momento para que encuentres la calma y sepas que todo tiene mejor prosperidad.

En cualquier momento una persona cerca, que en realidad no conocerías mucho, podría pedirte que hagas algo importante para él. Por ello es que estarías preparado para responder de forma correcta y ayudarle a alguien que sin pensarlo te haría que todo se multiplicara. La Luna creciente estaría llena de energía para que lograras el hecho.

Pronóstico del día : usarías parte del conocimiento que un hermano, amigo o compañero, te haya dado hace unos días para que puedas revirar un camino que no estaría siendo tan próspero como pensaste. Para ello estarías a tiempo y sin duda verías como todo cambia a tu favor.

AMOR

El amor podría ser tan armonioso como quieres, pero debes ser una persona mucho más apacible. La Luna creciente simplemente te daría la oportunidad de que no sintieras tantos estragos y que la soledad no te lleve a cometer errores con personas que no son convenientes para ti.