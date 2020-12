Acuario - Lunes 14 de diciembre del 2020: estarías por concluir una amistad, que no era tan confiable

Más allá de la pandemia, de la energía negativa y de todo aquello que implique alejarte de las personas, es un buen año para depurar a quienes no tendrían que estar cerca de ti nunca. Con la Luna nueva, obtendrías los beneficios adecuados para ello.

Pronóstico del día: no hables de más, sino pretendes estar a la altura de lo que has pedido, por ello tendrías que ser partícipe de un aprendizaje que no esperabas y que por supuesto sería la parte importante de cambio en este día tan lleno de matices extraños. La cuadratura entre Neptuno y el Sol, te alejaría para siempre de todo aquello que se sintiera en tu contra.