Acuario - Martes 8 de diciembre del 2020: es hora de dejar tus malos pensamientos atrás, la vida te sonríe

Acuario algunas ideas podrían permanecer en inconsistencia para ti pues quizá, por un lado, te sientes mal, pero por otro hay algunas motivaciones que tienes a la mano para sentir que la vida no es del todo negativa. Momento para que la prosperidad llegue. El trígono entre la Luna y Júpiter, te ayudaría a funcionar mejor.

Distintos panoramas podrían ponerse frente a ti, pero no por eso te sentirías en incertidumbre, más bien podrías estar en buena energía a través de todas las opciones que surgen como una bendición más que otra cosa. La Luna te daría las ventajas que has querido para sentirte en equilibrio.

AMOR Que tus sueños respecto al amor no se apaguen, es un buen día para recibir halagos, apapachos y mucha energía positiva, que sin duda te haría próspero en la adversidad. Hoy la luna te devolvería el amor que pensaste habrías perdido.

SALUD

Tener el valor de reconocer que tienes algunas cosas que cambiar para sentirte mucho más saludable, no te haría una persona menos consistente, habrías hecho hasta lo imposible por cambiar las cosas, solamente que no tendrías el camino correcto anteriormente. Ahora te gustaría saber, que tienes a disposición acciones importantes para no condenarte a rutinas fastidiosas.