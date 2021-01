Acuario, martes 19 de enero del 2021: si sientes que una persona importante ha cambiado de actitud, házselo saber

Acuario, a partir de hoy, tienes muchas cosas por descifrar sobre todo porque has llegado al límite de tratar de adivinar lo que otros quieren que sepas sin decírtelo. Es decir que tienes algunas opciones disponibles para que hagas lo correspondiente en los mejores términos y no te sientas invadido por lo que no comprendes. Aries te podría beneficiar en ello.