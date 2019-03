Acuario en marzo 2019: evita las precipitaciones y te irá de maravillas

Amor

Debido a la acción del planeta Venus por tu signo acuariano desde el primer día del mes de marzo estás bajo una onda my intensa en el plano amoroso. Cuida esos impulsos asfixiantes en tu relación. El amor que te envuelve es único y para poder disfrutarlo debes vivir aquí y ahora, en tu realidad actual. No permitas a una persona de tu pasado estropear tu felicidad actual y aparta de ti todo lo negativo. Tú no eres así, recapacita a tiempo, acuariano, y sobre todo controla la lengua durante el ciclo del planeta Mercurio retrógrado, desde el 5 hasta el 28 de marzo.