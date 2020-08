Acuario - Domingo 9 de agosto: asombro, para tu beneficio, recibes noticias inesperadas

Predicción de Pareja para hoy domingo

Si te encuentras en pareja : hasta ahora te habías sentido en una plenitud fuerte, pero una noticia sorprendente te hace pensar que la relación va muy rápido. No te preocupes, pues no hay nada negativo en ello, solo es temor al cambio de algo tranquilo a serio.

Si estás soltero : probablemente te encuentres pensando sobre una persona del pasado que ya no se encuentra en tu presente, no es precisamente un día favorable en cuestiones de amor, pero será transitorio y lleno de buen augurio en poco tiempo.

Nivel de energía sexual : Alto.