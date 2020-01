Acuario – Domingo 5 de enero de 2020: una aventura no esperada

Se avecinan momentos exitosos dentro de tu vida social y familiar, acuariano, así que aprovecha todo lo que está sucediendo en tu entorno para sacarle mejor provecho a tus contactos, amistades y relaciones de trabajo. Es el momento de evaluar y analizar proposiciones y no lanzarte a la primera que aparezca, pero mantente alerta a una oferta muy ventajosa.

Salud Hoy es bueno seguir tu rutina, tanto en la alimentación como en los demás aspectos de tu salud pues así te recuperarás de cualquier trastorno pasajero. No hagas nada fuera de lo común pues podrías alterar tu metabolismo en este día.

Trabajo

Si en te asignan un trabajo que no te agrada del todo no es el momento de protestar sino de hacerlo, ya habrá tiempo para quejas. Aplica tu olfato natural a intuitivo y ejerce prudencia porque de ella depende que no te busques problemas.