Acuario – Domingo 5 de abril de 2020: se acentúa tu capacidad creativa

Cuando estés al lado de las personas queridas demuéstrales tu amor. Hoy sigue esos impulsos tiernos y no te calles si deseas decirle: “te amo”, tus palabras no caerán en saco roto.

Salud

No hay nada que lamentar en tu salud si no haces cosas inadecuadas. Sigue tu conocimiento del cuerpo, las medidas preventivas y de protección y no habrá problemas.