Acuario - Domingo 4 de octubre del 2020: observas de lejos el caos de otros

Intenta no inmiscuirte solo aprender de lo que experimentas. Así evitarás pasar por eventos que no te corresponden y te pueden hacer sentir mal.

Pronóstico del día : te conectarás con el signo regente como aquel que te hace entrar en razón después de un tiempo. No has logrado ser consistente con tus emociones, sobre todo en el amor. Cuando se trata de trabajo eres un experto, pero tu inteligencia emocional se ha visto mermada a través de los últimos días.

AMOR Te ilusionaste demasiado con una persona que no te corresponde como tú quieres, haces hasta lo imposible por llamar su atención pero vas por el camino incorrecto.

Probablemente crees que llegaste a un acuerdo con la persona, para tener una relación sin necesidad de compromisos. Quisiste comprometerte con alguien que no puede hacerse responsable ni por él mismo.

Pero físicamente te afecta que otros te envidien pues eres una persona de instintos y percibes de manera inmediata a quienes no te quieren cerca. Harás lo propio para sanar tu energía y alejar las malas vibraciones del día.

DINERO

Por un momento te has sentido engalanado al tener todo a tu mano y no sufrir por la economía, recibes el apoyo de otra persona que sabe que cuando lo necesites ahí estará para ti. Pero tienes que recordar que no siempre tendrás la misma suerte, forja tu propia fortuna en breve, así asegurarás tu destino económico.