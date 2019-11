Acuario – Domingo 24 de noviembre de 2019: pronto recuperarás terreno perdido

Tu regente, Urano, como sabes sigue retrógrado y hoy domingo está en oposición con Marte (o sea, en un aspecto de 180 grados), No te impacientes, acuariano, tú sabes esperar y esto es lo mejor que puedes hacer si aún no tienes en tus manos lo que deseas.

Felizmente, la influencia del trino de Júpiter, directo, con Urano, neutraliza ciertos aspectos complicados del tránsito actual de tu regente. Sentimentalmente, no dejes escapar este día sin reafirmar tu amor y decirle a la persona amada lo mucho que te interesa y los sueños y aspiraciones que tienes para vivirlos juntos. Tus palabras serán bien recibidas y encontrarán oídos receptivos.

Salud

Este domingo es para recuperarte totalmente y no para estar agobiándote con lo que no puedes resolver ni estar realizando trabajos en tu casa. No te expongas inútilmente a la intemperie, cuídate.