Acuario – Domingo 24 de marzo de 2019: te sentirás muy entusiasmado

Se avecina una etapa muy movida tanto dentro de tu mundo social como familiar. Surgen visitas inesperadas, llamadas telefónicas y mensajes inoportunos que pueden alterar el ritmo natural de tu cotidianeidad laboral o sentimental. Mantén una actitud receptiva y no pierdas las oportunidades.

Tienes un admirador, o admiradora, secreto que no se atreve a expresar sus sentimientos amorosos hacia ti por temor al rechazo. Si sospechas quien es ayúdale dando tú el primer paso.



Amor

Has comenzado este nuevo año zodiacal en un tono que no esperabas, acuariano. Estás en una etapa de realizaciones sentimentales y lo que no sirve se va de tu lado, pero esa persona que realmente vale la pena crece ante tus ojos y se transforma en alguien muy especial para ti.