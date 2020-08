Acuario - Domingo 23 de agosto de 2020: harás tus sueños una realidad

Pronóstico del día : eres un ser neutro, quiere decir que puedes lidiar tanto con cosas de luz como de oscuridad en cualquier momento, por eso hoy te van a responder de manera positiva si lanzas al viento un deseo, aunque pareciera algo cursi, no te preocupes no lo tiene que escuchar absolutamente nadie más que tú, el cambio será inminente.

Es importante que no cierres las posibilidades a pesar de que te sientas vulnerable, lo peor ya pasó, estás en una nueva etapa y como tal lo recibirás hoy.

SALUD

En realidad, hay pocas recomendaciones respecto a tu salud, porque has hecho lo indicado, seguramente porque has tenido la disciplina que necesitabas antes, quizá has quitado algunas cosas de tu dieta que te hacen sentir mucho mejor.