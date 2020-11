Acuario - Domingo 22 de noviembre del 2020: buen día para que te concentres en tu memoria

A veces lo mejor que podía pasarte, es recordar lo qué te haría sentir en bienestar y que ya no has podido llevar a cabo. Por ello, ponte las pilas para que las cosas arranquen con buena vibración, deja que la vibración de Piscis, te deje un buen sabor de boca, pues todos los recuerdos que hoy tengas, serían solo para mejorar todo en la actualidad.

No permitas que la oscuridad te llegue, a pesar de que otros peleen, tienes que encontrar cordura, por ti y para ti. La congruencia de tus actos te llenaría de prosperidad. Por eso es necesario que dejes que la Luna te llene de buena energía, así lucirían mejor las cosas para ti.

AMOR Tendrías una oportunidad inigualable para que el amor se quede contigo, posiblemente harías todo lo que se encuentre en tus manos para que las relaciones personales sean menos tormentosas para ti. Hoy es un día donde Piscis te da la energía para no pelear y alejarte de lo que te haya hecho sentir mal anteriormente.

TRABAJO

No tires a la basura tu trabajo si de pronto alguien tiene un mal comentario hacia ti, es posible que no siempre sean los días exitosos, pero debes mantenerte preparado para que así sea. Hoy la Luna se encuentra compaginada contigo para que no sientas estragos innecesarios.