Acuario – Domingo 22 de diciembre de 2019: recibes una ayuda inesperada, muy buena

Amor La influencia de Venus asociado a tu regente Urano crea un aire de libertad en tu relación, este es el tiempo de la seducción y la intimidad, un día estupendo para disfrutar de la compañía de tus seres más queridos. Aunque no tengas compañía no te sentirás solo ni sola.

Salud

Cuida tu alimentación, acuariano, pues tu sistema digestivo puede estar sufriendo ciertos excesos alimenticios. Debes mantener un régimen adecuado para no atrasar lo que has logrado ganar con tanto esfuerzo físico de tu parte. Por supuesto, estos días de diciembre son festivos y las golosinas abundan, come y disfruta, pero no exageres.