Acuario – Domingo 21 de abril de 2019: está en aumento tu capacidad creativa

Trabajo Si estás en espera de un empleo o si recientemente te has quedado cesante o sin colocación, muy pronto tendrás buenas noticias, pero aún no será lo que deseas. Sin embargo, lo que consigas te ayudará para ir saliendo de tus problemas actuales más urgentes.



Dinero y fortuna

No es buen día para el azar y si tienes pensado ir a un casino o participar de un juego o concurso debes estar alerta para no descuidarte pues de hacerlo podrías perder mucho dinero. Si empiezas a ganar, no insistas y retírate oportunamente para que no pierdas lo que hayas ganado, acuariano.