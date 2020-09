Acuario - Domingo 20 de septiembre del 2020: proponte ser más detallista en todo lo que te rodea

Piensas que tu carácter es favorable en muchos sentidos y quizá no te equivoques, tienes una personalidad única pues te desenvuelves de manera alegre con los demás y eso llama la atención de cualquiera. Pero a veces olvidas lo que te corresponde y te sientes incapacitado para controlar tu carácter.

Pronóstico del día : la carta regente te hará sentir que todas las decisiones que tomes a partir de éste momento, se harán un hecho. No hay un documento que te garantice con certeza, que todo lo anterior lo llevarás a cabo. Pero la seguridad con la que hables es fundamental para que seas tomado en cuenta.



AMOR

Has sentido que una persona está demasiado cerca de ti y eso te incomoda, hablando de cosas insignificantes, para ti es fundamental que mantengas distancia de quien no tiene idea del valor que tienes. Pocas veces consigues lo que deseas con tanta seguridad, pero sabes que lo que has dicho es verdad y consideras las consecuencias por las decisiones que tomes a partir de ahora en adelante.