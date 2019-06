Acuario – Domingo 2 de junio de 2019: una etapa nueva dentro de tu realidad afectiva

Estás en el umbral de un evento cósmico transformador, el novilunio de junio. El amor no espera, acuariano, pon de tu parte y sigue esas corazonadas que te están indicando lo que debes hacer en cada momento para conseguir lo que deseas. Experimentas deseos de llamar por teléfono a alguien que hace tiempo no ves, ponerte en contacto con amigos queridos que has olvidado sin proponértelo.