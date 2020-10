Acuario - Domingo 18 de octubre del 2020: abrirás las puertas de tu casa para quienes no te dejaron solo

Si dudabas de algunas personas que no han sido pertinentemente congruentes contigo, hoy disiparas las dudas gracias a la regencia de Escorpión que te abre los ojos.

La luna en su doble influencia, haría que estés atento a poder brindar ayuda a quienes te brindaron lo propio ahora que lo necesitaste. No siempre es un hecho, pero así son las probabilidades del día, si te sucede una situación similar, no dudarás en estar presente frente a quienes no te dejaron de lado.