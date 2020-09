Acuario - Domingo 13 de septiembre del 2020: te reconcilias con alguien que sabes que no cambiará

A veces el temor a la soledad, nos lleva a tomar decisiones bajo presión, que resultan no ser tan buenas como pensamos. La luna realmente está generando energías fuertes para ti. Regresarás con una persona que no ha sido la mejor en tu vida, pues piensas que es mejor así, a permanecer en soledad.

AMOR Has considerado que reconciliarte con quien no ha sido tan amable contigo es una manera de satisfacer tu ego y hacer que desde tu perspectiva te sientas en mejoría.

Te has mantenido engañado por que así lo deseas, pero también no es tan malo, todo lo que te sucede es parte del aprendizaje al que has venido a esta vida. Pero una vez que aprendas la lección, procura no repetirla, sino de nada servirá el agotar tu energía en experiencias innecesarias.