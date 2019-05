Acuario – Domingo 12 de mayo de 2019: harás un cambio en tu estilo de vida

Te pones en contacto con un amigo que hace tiempo no veías y te enteras de muchas cosas que te inquietan, pero al mismo tiempo, te alegras por no haberte visto envuelto en esas situaciones incómodas.

Quizás estés diciéndole adiós a alguien que una vez jugó un papel de gran valor sentimental en tu vida y estés encaminándote en otro sendero amoroso. Si es así, no flaquees en tus decisiones y continúa firmemente en esta nueva relación. El tono que se impone en este domingo es de arreglos y compromisos.

Amor No es ocasión para discutir ni buscar problemas hurgando en situaciones pasadas. La vida es cambio, adáptate a su ritmo y verás cómo el tiempo cura todo. Felizmente tu versatilidad acuariana te ayudará a encauzar tu energía en la dirección correcta en tu vida amorosa.

Salud Estás en una posición mucho más realista con respecto a tu salud así que no te preocupes innecesariamente por algunos de esos síntomas menores que estás experimentando y te crean ansiedad.

Dinero y fortuna

Concentra tu atención en lo que es relevante y no te sientas mal si tu pareja tiene más recursos y la gente piensa que te estás uniendo a ella por interés económico. Eso no es asunto de nadie y no tienen derecho a inmiscuirse en tu vida.