Una Familia de Diez: Daniela Luján no teme que la encasillen como Gaby

"Yo creo que si yo pensara eso de encasillarme a 15 años de hacer este personaje, lo hubiera dejado de hacer hace mucho. Sinceramente no es algo que me agobie, no es algo en lo que pienso y no es algo que yo juzgue como malo. Creo que tener un personaje con el que la gente te recuerde de una manera linda es una fortuna inmensa".