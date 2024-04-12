¿Tú Crees? Estas son las parejas en la vida real de 'Gaby’ y ‘Plutarco’ fuera de la serie

En el mundo de la televisión, a menudo nos identificamos con las vidas y las situaciones por las que pasan algunos de los personajes que vemos en pantalla. Nos reímos, lloramos y vivimos sus historias como si fueran nuestras.

PUBLICIDAD

Un ejemplo perfecto son Daniela Luján y Ricardo Margaleff protagonistas del spin-off de Una familia de 10, ¿Tú crees?, donde los actores dan vida a los personajes de Gaby y Plutarco, quienes se han convertido en una de las parejas ficticias más entrañables e icónicas de los programas de comedia.

Sin embargo, más allá de la pantalla, Daniela y Ricardo tienen sus propias historias de amor en la vida real.

Conocidos por sus personajes Gaby y Plutarco, Luján y Margaleff han logrado captar la atención del público fuera de la pantalla y con sus vidas personales.

Te presentamos quiénes son los que conquistaron el corazón de estos actores fuera de la pantalla.

¿Quiénes son las parejas en la vida real de 'Gaby' y 'Plutarco'?

Ricardo Margaleff, reconocido por su papel de Plutarco López en ‘Una Familia de 10’ y ahora en ¿Tú crees?, aunque es bastante abierto con sus seguidores en redes sociales, poco se sabe de su vida privada.

De acuerdo a lo que el comediante ha compartido en entrevistas y redes sociales, está casado con Annush Hanessian desde hace más de 10 años.

Ricardo Margaleff lleva más de 10 años casado con su esposa Annush Hanessian. Imagen Instagram/@ricardomargaleff

Juntos, han formado una familia feliz con su primer hijo, Matías Margaleff. Las fotos que comparten muestran a una familia que disfruta de viajes y grandes momentos juntos.

Por otro lado, Daniela Luján, quien interpreta a Gaby en la serie, recientemente reveló que está comprometida con su novio, el también actor Mario Alberto Monroy.

A pesar de que inicialmente no consideraba necesario formalizar su relación con un anillo de compromiso, cambió de opinión cuando recibió la joya.

PUBLICIDAD

La actriz ha dejado ver en entrevistas y redes la felicidad y emoción por esta nueva etapa en su relación. Sin embargo, aún no han hecho planes para la boda, ya que ambos están ocupados con sus compromisos laborales.

Daniela Luján se comprometió con su novio Mario en septiembre de 2023. Imagen Instagram /@lalujans



Mario Alberto Monroy, el prometido de Daniela, es un actor y escritor de obras de teatro de 42 años. Ha participado en diversas producciones como El Gallo de Oro, Cómo sobrevivir soltero, Cindy la regia, Historia de un crimen: La búsqueda, MexZombies

Como podemos ver tanto Daniela Luján como Ricardo Margaleff, a pesar de sus ocupadas carreras, han logrado mantener relaciones personales sólidas y felices fuera de la pantalla.

De qué trata la serie ¿Tú Crees?

La serie ¿Tú crees? es un spin-off de la popular serie Una familia de diez. La trama sigue a los personajes Gaby (interpretada por Daniela Luján) y Plutarco (interpretado por Ricardo Margaleff) quienes, después de dejar su familia, deben conseguir trabajo.

En la historia, Gaby y Plutarco se mudan con su hijo ‘Ajolotito’ y encuentran empleo en Almacenes Patito, gracias a Matías (interpretado por Lalo Palacios), quien desea que arruinen el lugar para cobrar el seguro. Sin embargo, su hermana Irina (interpretada por Ingrid Martz) no está dispuesta a permitirlo.

La serie presenta las cómicas aventuras de Gaby y Plutarco, quienes impregnan una dosis de humor al almacén más entretenido de la televisión, para vivir las más divertidas y locas situaciones creadas por su torpeza.

La serie que se estrenó en 2022, fue renovada para una segunda temporada misma que se estrenó en de noviembre de 2023.