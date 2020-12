Thuany Martins recupera su esbelta figura y desborda ternura junto a su bebé

“ Gracias Dios por permitirme traer al mundo a nuestra hija, por permitirme vivir esa magia del parto humanizado, sin anestesia, sin intervención médica. Gracias Dios por nuestro mayor regalo, nuestra bendición. Gracias a ti amor de mi vida @adrianuribe por acompañarme, apoyarme y ser mi fuerza, gracias por ser el mejor compañero, amigo y papá desde el minuto uno, cuando yo decía que ya no podía más tú me decías que sí, confiaste en mí, en mi cuerpo. Agarrarte de la mano y sentirte me llenaba de fuerzas todo el tiempo para no desistir, gracias por todo Te amamos mucho mi amor”, mensaje con el que acompañó la siguiente imagen.