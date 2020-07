Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva, celebra el cumpleaños de su novia con romántico video

A sus 16 años, Sebastián Poza, no sólo ha demostrado haber heredado el talento de sus padres para la actuación y la música, también ha dejado ver su lado más tierno, al presumir su romance con la actriz Azul Guaita, a quien conoció en las grabaciones de la telenovela ‘Soltero con hijas’.



El carisma, belleza y personalidad de Azul Guaita, cautivaron a Sebastian al instante. En el video, también se observa, momentos únicos de su relación, que van desde compartir el set de grabación, cantar y hasta cocinar juntos. “ 28 de agosto de 2019, fue el pimer día que la conocí y desde ese día no pude dejar de pensar en ella. Quedé perdidamente enamorado, era imposible no enamorarme porque es perfecta. La amo y agradezco que la vida me haya cruzado en su camino, porque soy el hombre más feliz del mundo entero. Gracias por tantas risas, por tanto amor, por tantos momentos juntos, por hacerme sentir tan especial (…)”, expresó.