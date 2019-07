¿Qué haría Marcus Ornellas si no fuera actor?

Tras su debut como actor en 2011, Marcus Ornellas ha logrado conquistar al público con su versatilidad al interpretar distintos personajes. Sin embargo, el éxito y los escenarios no lo son todo para el brasileño, pues recientemente confesó a sus fans a qué le gustaría dedicarse si no fuera actor.

El actor brasileño realizó una publicación en Instagram para revelar lo que le gustaría hacer si no se dedicara a la actuación, incluso reveló en donde le gustaría vivir. La confesión estuvo acompañada de una fotografía donde luce su escultural abdomen mientras camina sonriente a la orilla de una alberca privada en Puerto Vallarta, Jalisco.

“Me cae que, si no fuera actor, me dedicaría a la jardinería, ¡limpieza de albercas o cualquier otra chamba que me diera la oportunidad de vivir en la playa! ‘En la playa la vida es más sabrosa’. ¿O ustedes que opinan?”, escribió en la descripción de la fotografía.