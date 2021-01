Mira cómo lucía Sandra Echeverría en sus inicios como actriz a los 14 años

Hace unos días la actriz sorprendió a sus más de 2 millones de seguidores en Instagram al publicar una fotografía de su adolescencia en la que aparece arriba de un escenario con un vestuario blanco y plumas negras como tocado. “ Pues les cuento que ahí tenía como 14 años y amaba hacer teatro musical en mi escuela. Siempre me metía a todas las actividades musicales que ofrecían. Me tocó hacer de cabaretera en una obra que se llamaba ‘Mil voces’ y poco después entré a un concurso de canto entre varias escuelas y gané cantando ranchero”, relató al pie de la fotografía.

“Era raro que una niña de 14 años cantara ranchero, pero es una herencia que me dejó mi abuelita y me fui aprendiendo poco a poco muchas canciones. Me regalaban Cancioneros Mexicanos que aún guardo en unas cajas como si fueran tesoros. Así mis pininos en la música y en la actuación”, expresó en el mismo mensaje.