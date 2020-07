“Medicina desde el amor”: Adrián Uribe sorprende a fan enfermo de cáncer a través de una videollamada

Adrián Uribe ha conquistado el corazón del público con variedad de personajes y divertidas actuaciones en programas como ‘Nosotros los Guapos’, ‘100 Mexicanos Dijieron’ y recientemente ‘Como tú no hay 2’, pero más allá de su personaje, también ha cautivado a sus fans con su humildad y nobleza, muestra de esto es el detalle que tuvo hace unos días con un fan enfermo de cáncer.

Ese mismo día, el comediante decidió complacer a su fan y sorprenderlo con una divertida videollamada. Caracterizado de ‘El Vítor’, el actor le regaló a su fan una convivencia breve, pero inolvidable. “Bizcochito, si se juntaron los mares y los ríos, porque no se han de juntar tus labios y los míos. Ese estuvo bonito también ¿no? Ya tienes tres piropos buenos, ojalá nomás te acuerdes. Oyes carnal, me dio gusto saludarte mi querido Carlos Jared, cuídate mucho por favor y aquí estoy. Igual otro día nos volvemos a conectar y nos saludamos y echamos cotorreo un rato, ¿no carnal?”, se escucha en la grabación que compartió la misma usuaria.

El detalle de Adrián Uribe no terminó ahí, más tarde la usuaria que aparece como ‘Claudia es Caludia’, publicó que el comediante estaba intentando conseguir el medicamento que necesitaba Jared, el cual desafortunadamente no han logrado conseguir. Independientemente de lograrlo o no, la usuaria agradeció el gesto y la intención de ayudar.