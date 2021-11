“No paro de pensar en Octavio”: Eugenio Derbez envió un conmovedor mensaje al padre de Octavio Ocaña, Benito

“Estoy muy enojado, muy triste, me siento impotente ante todo lo que veo y todo lo que leo. No puedo creer que esto haya sucedido y bueno, si yo me siento así, no quiero ni imaginar cómo te sientes tú, y la tristeza que debes sentir tú y toda tu familia. Solamente quiero que sepas que te acompaño en tu dolor y de verdad lo siento muchísimo. Qué tristeza que en México ya no se pueda vivir. Yo cada vez que pienso en regresar, de verdad pienso en este tipo de cosas y por eso no regreso, porque ya no es vida estarse cuidando, no solamente de los criminales, sino ahora también de la policía (…)”.