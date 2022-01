Consuelo Duval recuerda las divertidas parodias de Diego Verdaguer y Amanda Miguel de La Familia P. Luche

El pasado 27 de enero el medio del espectáculo se vistió de luto tras darse a conocer el sensible fallecimiento del cantante argentino Diego Verdaguer a los 70 años luego de una serie de complicaciones por COVID-19.

El reconocido músico nacionalizado mexicano, conmocionó a infinidad de celebridades, entre ellas a la comediante Consuelo Duval, quien a través de redes sociales se mostró sorprendida por la noticia y con nostalgia recordó la serie de parodias que recientemente el cantante realizó junto a su esposa Amanda Miguel de la serie de comedia La Familia P. Luche.

En estos divertidos clips, la famosa pareja de cantantes dejó a un lado su talento musical para mostrar sus dotes en la actuación al parodiar a una de las parejas cómicas más entrañables de la televisión, Federica y Ludovico P. Luche.

“ Me tomó por sorpresa su partida!! @diegoverdaguer No puedo dejar de pensar en @soyanavictoria y en @yoamandamiguel. Las abrazo con todo el corazón le pido a Dios que les dé pronto consuelo!!”, expresó en la publicación en Instagram.



Con más de 100 mil 'me gusta', cientos de usuarios reaccionaron a la publicación con tristeza por el inesperado fallecimiento del cantante: "¡Qué triste noticia!", "Yo estoy en shock. Creí que era una falsa noticia de una cuenta de farándula. Cuánto nos duele su pronta partida", "Siempre lindos, fueron una gran pareja, sin escandalos. Fue amor del bueno" y "Dios lo tenga en su Santa gloria, increíble noticia", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Hasta hace unas horas, la intérprete Amanda Miguel, despidió a quien fuera su esposo durante casi cinco décadas, con un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

"Mi ángel, el único amor de mi vida. Me regalaste tu vida y tu ternura, fuiste mi maestro, mi confidente, mi socio y lo que más he amado en esta vida. Fuiste un gran padre, un hijo agradecido y amoroso, nos diste TODO a todos, fuiste un amado amigo, un creador, un artista en toda la extensión y por todos lados me dejaste rodeada de tu protección y hoy no se como vivir sin tu hermosa presencia, tu amor y estética en nuestros próximos días. Iluminaste los caminos de todos con tu verdadero ejemplo de vida entrega y amor. Deseo volver a encontrarte pronto en donde te hayas ido seguramente sin querer, porque nos dijiste que nunca te irías … Tu esposa, tu amor incondicional, para siempre"