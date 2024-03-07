Danny Perea, actriz de ‘Vecinos’, se convierte en mamá

Video Luis le azota la puerta a Morris y se espanta cuando Alejandra le reclama

El pasado 6 de marzo, la actriz Danny Perea dio a conocer a través de Instagram, que se convirtió en mamá y presentó a su bebé con algunas fotografías.

Aunque señaló que esto ocurrió hace “algún tiempo” la actriz de vecinos no dio más detalles de sobre cuándo nació su bebé, sin embargo, asegura que está feliz en esta nueva etapa de su vida.

“Hoy por fin puedo compartirles que desde hace un tiempo ya, me he convertido en Mamá. Les comparto estos instantes donde estoy con mi hijo Silvio Matías”, mencionó.

Así presentó Danny Perea a su hijo. Imagen Daniela Perea / Instagram

La actriz cuidará la identidad de su hijo

Aunque ya lo presentó públicamente, Danny fue muy cuidadosa y ocultó en todo momento el rostro del pequeño Silvio Patías, quien lleva su primer nombre en su honor ya que ella se llama Silvia Daniela.

“Matías, precioso ser de enormes ojos, en donde vive tanta belleza que me hace descreer de mi fortuna, fortuna de perderme en ellos, de vivir con ellos, de aliviar su llanto, de provocar su risa, de acurrucarme en su bostezo, de arrullar su sueño”, expresó.

“Fortuna de que sus ojos me miran un dame, me miran un juega, me miran un cárgame, me miran un báñame, me miran un abrázame, me miran un arrúllame, me miran un acompáñame, me miran un alíviame, me miran mía, me miran madre. Gracias hijo por mirarme como nadie más lo hará jamás. Te amo, te amare ‘y después te amare’”, subrayó.



Actores de ‘Vecinos’ felicitan a Danny Perea por su maternidad

Luego de que Danny Perea hiciera pública la noticia sobre su maternidad, sus compañeros de ‘Vecinos’ le dedicaron en redes sociales mensajes expresándole su cariño . Al responder los buenos deseos, la actriz dejó al descubierto que vivió su embarazo durante las grabaciones de la serie de comedia.

“Todo el amor del mundo para Silvio y para ti, disfruta esta nueva etapa, te quiero, Dany”, escribió Macaria. “Que hermoso”, anotó Said Casab, mientras que el productor de ‘Vecinos’, Elias Solorio le dedicó varios emojis en forma de corazón.