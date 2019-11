Camila Cabello defiende a Eugenio Derbez de Federica P. Luche

El divertido sketch fue publicado por Eugenio Derbez y se volvió viral al instante, ya que desde hace más de una década no había interpretado a Ludovico, su personaje más entrañable. Sin embargo, en el video se puede ver como Consuelo Duval, en su papel de Federica, reclama a Ludovico por la interpretación de Camila y no duda en acusarlo de infiel. Por su puesto, la reacción de la cantante cubano - estadounidense no se hizo esperar, quien emocionada compartió el video en su cuenta de Instagram y respondió a Federica con humor.

“Federica Por favor!!!!!! 😭😭😭freaking out, familia peluche is my fam and i’s favorite show of all time!!!!!!!”.