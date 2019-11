Alessandra Rosaldo descubre a Eugenio Derbez mensajeándose con otra mujer

Tras descubrir el fanatismo de Camila Cabello por La Familia P. Luche , Alessandra Rosaldo descubrió que Eugenio Derbez ha estado en constante comunicación con ella, por lo que no pudo evitar cuestionar al comediante al respecto y sentir “celos”.



Con el sentido del humor que la caracteriza, Alessandra Rosaldo señaló que no es celosa: “’O sea, es Camila Cabello y le está mandando mensajes a mi marido. Entonces me sorprende mucho y me da mucho gusto. Ojalá que ahí suceda algo padre”.