Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebraron 9 años de matrimonio

Para celebrar su noveno aniversario, el comediante también conocido como Ludovico P.Luche utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunos de sus momentos favoritos en pareja en un breve video, el cual estuvo acompañado del tema ‘Just the way you are’ de Bruno Mars y emotiva dedicatoria para Alessandra. “ 9 años después… compruebo que más vale sapo divertido que príncipe aburrido. Gracias @alexrosaldo por aguantarme siendo más sapo que príncipe”.