Adrián Uribe y Thuany Martins recuerdan el día que se comprometieron con románticos mensajes

Desde que su romance comenzó en 2019, Adrián Uribe y Thuany Martins no han dejado de presumir su amor en redes sociales, pero luego de un año de noviazgo y una hija en camino, el comediante decidió dar el gran paso al pedirle matrimonio a la modelo brasileña. Fue el pasado 27 de septiembre de 2020 que el intérprete del Vítor causó revuelo en redes sociales al publicar un video de la romántica velada que organizó para pedirle matrimonio a la entonces futura madre de su hija. Casi cuatro meses después, la feliz pareja recordó y celebró este dulce capítulo en sus respectivas cuentas de Instagram.

Por su parte, Thuany Martis publicó el emotivo abrazo que le dio el actor después de responder con un ‘Sí’ a su propuesta. En esta ocasión, la brasileña no dudó en expresar sus sentimientos y mostrar su lado más romántico: “El mejor abrazo no es el más fuerte, ni el más largo, es el de la persona correcta. El mejor abrazo donde encuentro paz, donde me siento la mujer más feliz y afortunada, el mejor abrazo, donde quiero estar. Gracias por hacerme tan feliz. Nuestro día 22. Te amo @Adrianuribe”.