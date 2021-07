Por esta razón Adrián Uribe trabajó como payasito a los 16 años

A pesar de que el éxito era algo que anhelaba, lo más importante era ayudar a su mamá y darle su propia casa. A su vez, confesó que el entorno familiar en el que vivía no era color de rosa. “ Veo que a veces hay pleitos, mi papá se pelea con mi mamá. Incluso a veces he visto que mi papá ha tratado muy feo a mi mamá, le habla muy mal y obviamente no me gusta. No me gusta ver sufrir a mi mamá y a mis papás por dinero”, aseguró.