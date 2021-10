Adrián Uribe recuerda sus inicios en televisión y revela cómo surgió el grito de ‘El Vítor’

Durante este encuentro, Adrián Uribe presentó varios personajes y para su sorpresa, el simpático chofer de la ruta 69 había sido rechazado. “Señor César, mire tengo un personaje de chofer de microbús. No, no lo quiso”, para entonces, dicho personaje no tenía nombre. Sin embargo, fue el personaje ‘Mohamed Allí’ el que le consiguió un lugar en el programa matutino. “Fue el primer programa donde yo salgo en la televisión haciendo un personaje árabe, un árabe que llegaba y les vendía cosas”, agregó.