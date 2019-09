Adrián Uribe recibió un sexy regalo de cumpleaños

Aunque Adrián Uribe no ha confirmado su noviazgo con la modelo brasileña, en redes sociales ha dejado al descubierto que hay una relación entre ellos al compartir en su Instagram Stories una fotografía de Thuany con la leyenda “Mi regalo de cumpleaños”.



Los festejos por su cumpleaños no pararon y fue durante las grabaciones del programa ‘100 Mexicanos Dijieron’ que El Vítor, como también lo conocemos, fue recibido con un pastel y un tremendo susto orquestado por la misma Thuany Martins. El momento fue capturado y publicado en la misma red social. “¡Esto no se va a quedar así... me va a dar diabetes del susto!”, escribió en la descripción.