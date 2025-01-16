Zuleyka Rivera lanza confesión en medio de rumores de separación con DJ Luian: “Tan poco valorada”

Zuleyka Rivera compartió un intrigante mensaje en medio de los rumores que señalan se habría separado de su prometido, DJ Luian.

Fue la tarde de este 15 de enero cuando la ex Miss Universo publicó en sus historias de Instagram un texto expresando su sentir.

“¿Por qué todos a mi alrededor lo único que me ofrecen son migajas? Me siento tan poco valorada”, escribió, previo a un emoji de corazón roto.

“Yo en todas mis relaciones interpersonales lo entrego todo siempre, y es que no me nace de otra forma”, aseguró al respecto.

La presentadora puertorriqueña, además, reflexionó acerca de cuál podría ser el motivo por el que esta situación le ocurre:

“¿Será que tengo muy altas mis expectativas? ¿Pero, por qué tengo que bajar mis expectativas para encajar y sentirme amada? No lo entiendo”, externó.

Zuleyka Rivera publicó este mensaje en Instagram. Imagen Zuleyka Rivera/Instagram

¿Zuleyka Rivera y DJ Luian rompieron?

Al momento, Zuleyka Rivera no ha compartido la razón por la que realizó ese ‘post’ y a quiénes se refiere específicamente en él.

Sin embargo, la misiva llega a dos días de que el diario Primera Hora reportara que tanto la modelo como DJ Luian ya habían borrado de sus respectivos perfiles en la red social todas las imágenes en las que aparecían juntos.

Este miércoles, Listín Diario, por su parte, dio a conocer que la boricua “dejó de seguir” al productor musical en dicha plataforma.

Famosos Univision corroboró, en una revisión a sus cuentas, que la aún considerada pareja efectivamente no tiene en ellas las fotografías en las que salían y tampoco son ‘amigos’.

Zuleyka Rivera y DJ Luian no se siguen en Instagram y tampoco tienen ahí fotografías en las que aparezcan juntos. Imagen Zuleyka Rivera/DJ Luian/Instagram

A inicios de enero, Metro Puerto Rico informó que Zuleyka y Luian “podrían haber terminado” pues era “una noticia que está siendo comentada en los programas de farándula locales”.

Igualmente, el medio hizo hincapié que ninguno subió a sus ‘feeds’ postales que demostraran hubieran pasado las fiestas navideñas unidos.

Zuleyka Rivera y DJ Luian finalizaron su romance en 2023

En julio de 2023, luego de cuatro años de noviazgo, Zuleyka Rivera y DJ Luian anunciaron su decisión de tomar caminos individuales.

“[Es] debido a diferencias de objetivos y planes a largo plazo. Mi amor hacia él sigue intacto”, aseveró la conductora en aquel instante.