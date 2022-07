Zoraida Gómez pide a las supuestas víctimas de su hermano Eleazar que denuncien "en serio"

"Yo estaba en una fiesta con, no sé si decirte el nombre, pero supongo que te imaginas quién… Él estaba metiéndose unas sustancias, pues drogas, entonces yo me empecé a sentir mal porque me dolía la cabeza y me subí a un cuarto, él cerró la puerta y me dijo que me quería co..., entonces me agarró de los brazos y me azotó en la cama y yo le dije que 'no, que yo no iba a co...' y me dijo que sí 'que nadie le decía que no'", relató Catherine López en un episodio del reality show 'Survivor México' transmitido el 22 de junio.