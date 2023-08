Critican a Yahritza y su Esencia por cobrar para su 'meet & greet': esto cuesta

Sin embargo, en México la noticia no fue bien recibida por algunos internautas: "Y en noticias que a nadie le importa.... Bueno, pero no han sido los primeros", "Yo no quiero esa porquería", "¡Otros ignorantes hambreados! ávidos de dinero... como si valieran algo...", son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.