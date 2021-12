Vin Diesel recordó a Paul Walker a 8 años de su muerte: contó uno de sus momentos más bonitos

Además de su hija Meadow, quien compartió una reciente foto con su papá, Vin Diesel es otra de las personas que se distingue por conmemorar la vida de su “hermano” Paul con emotivos mensajes y recuerdos, tal y cómo hizo en el octavo aniversario luctuoso del actor.

El emotivo mensaje que le dedicó Vin Diesel a Paul Walker a 8 años de su muerte

El lazo afectivo y de hermandad entre Vin Diesel y Paul Walker los hizo vivir increíbles y entrañables momentos juntos dentro y fuera de la pantalla; y uno de ellos justamente fue recordado por Vin el pasado 30 de noviembre de 2021, ocho años después del fallecimiento de Paul.

Vin rememoró una plática muy especial que tuvo con Walker durante el rodaje de la cuarta película de la saga de ‘Rápido y furioso’. El actor advirtió que su amigo siempre sabía cuando algo lo tenía distraído o ajeno a la realidad. En esa ocasión, era el nacimiento de su hija mayor Hania Riley, quien llegó a este mundo el 2 de abril de 2008.

"Cuando terminamos de filmar ese día, entraste en mi tráiler y me preguntaste, ¿qué pasa por tu mente? Siempre sabías cuando algo estaba en mi mente. Jaja."



Vin no sabía qué hacer una vez que llegara al hospital para el nacimiento de su primogénita pero gracias al consejo de su amigo tomó la mejor decisión: estar junto a su esposa, la modelo mexicana Paloma Jiménez, y cortar el cordón umbilical de la recién nacida.

"Nunca olvidaré lo que me dijiste ... Dijiste ‘Muchos tipos duros te dirán que esperes fuera de la sala de partos, pero eso está mal. Entra allí, corta el cordón umbilical y será el mejor día de tu vida. Tú, por supuesto, estabas hablando por experiencia, ya que ya tenías a tu propio ángel [su hija Meadow]"



Este recuerdo no sólo es parte de la entrañable hermandad que Vin y Paul compartieron, sino que también sirvió para que el actor le presentara a Paul una foto reciente de su hija Meadow, vestida de novia, y Hani, en la boda de la primogénita de Paul, festejo en donde Vin tuvo un papel súper importante al llevar a Meadow al altar.

"Mira esta foto de Pablo, te hará sonreír. El mismo ángel para el que me ayudaste a prepararme de la manera más hermosa con tus consejos fraternales es el mismo ángel que la preciosa Meadow pidió para ser su Dama de Honor"



Vin terminó su largo mensaje advirtiendo que él sabe que Paul está siempre con él pero aún así lo extraña mucho.

La respuesta del emotivo mensaje de Vin Diesel a Paul Walker



En un día su emotivo mensaje recibió casi 2 millones de likes, así como comentarios de Meadow, Cody Walker, hermano de Paul, y varios miembros de su “familia” de ‘Rápido y furioso’.

Por ejemplo, la hija de Paul Walker escribió “Te amo, te amo, te amo. Y a mi hermana y familia”.

El hermano de Paul advirtió que le encanta esa historia ” La primogénita, amo esa historia”, mientras que Tyrese Gibson, responsable de dar vida a Roman Pearce en ‘Rápido y furioso’ escribió: “Tan increíble, tan bellamente escrito…. ¡Tenemos que seguir amando a nuestros ángeles y protegerlos a toda costa!”