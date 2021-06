Diez años después, Corona de Lágrimas tendrá su segunda parte de la mano de Victoria Ruffo

La ex de Eugenio Derbez informó que la pandemia ocasionó que el proyecto se retrasara: "Creo que lo hacemos el año que entra, porque estaba previsto hacerlo el año pasado, pero ya con la pandemia se canceló, y este año, con esto de Lu y otros proyectos, se suspendió para el año que entra", mencionó.

La telenovela más reciente en la que la actriz participó fue 'Lu, the power of us' , en la que también estuvieron Marlene Favela y Sofía Castro. Fue precisamente en el lanzamiento en México de esta historia de empoderamiento femenino que la actriz mexicana anunció el nombre de la historia que marcará su regreso a los melodramas mexicanos.