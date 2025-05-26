Vica Andrade celebra los XV de su hija: así estuvo presente el fallecido Memo del Bosque

Video El último video de ‘Memo’ del Bosque antes de morir: así lucía junto a sus hijos

Vica Andrade celebró los XV años de su hija Coral a casi dos meses de que muriera su esposo y papá de la adolescente, Memo del Bosque.

Este sábado 24 de mayo, la jovencita disfrutó en una fiesta rodeada de sus seres queridos, incluyendo a su famosa madre.

PUBLICIDAD

En sus historias de Instagram, la presentadora publicó y ‘reposteó’ algunas fotografías y videos del importante evento, aunque no ha brindado pormenores al respecto.

Dichos materiales gráficos permitieron ver que Coral lució en su gran día un vestido color negro con aplicaciones doradas.

Además, complementó su ‘look’ estilizando su cabello y con un maquillaje ‘al natural’ en el que resaltaban sus labios.

Uno de los invitados fue Jorge ‘El Burro’ Van Rankin, quien era gran amigo del difunto productor. Él compartió un emotivo momento con la festejada.

Coral, hija de Memo del Bosque, celebró sus XV años. Imagen Vica Andrade/Instagram

Recuerdan a Memo del Bosque

Memo del Bosque falleció a los 64 años el pasado 7 de abril tras mantener una “fuertísima” batalla contra el cáncer.

Ante su ausencia física en la significativa conmemoración a Coral, a él lo ‘hicieron presente’ proyectando instantáneas suyas.

Postales familiares se transmitieron ante los presentes mientras sonaba la canción ‘With or without you’, de la agrupación U2.

Fotografías de Memo del Bosque se proyectaron durante los XV años de su hija. Imagen Magdiux BLeizeffer/Instagram

Vica Andrade acompaña a su hija en especial baile

Vica Andrade acompañó a Coral en el tradicional baile al ritmo del tema ‘Never enough’, de la película musical ‘The Greatest Showman’.

Dicha amorosa interacción la presumió en redes sociales Anah Blei, allegada de la conductora, y escribió: “Desde el cielo Memo está feliz”.