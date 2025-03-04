Actriz de 'Soy Luna' y ‘Élite’ denuncia el asesinato de su tía en México: su sobrino está desaparecido

Video Los angustiantes últimos momentos de Julián Ortega, actor de Élite que murió a los 41 años

Valentina Zenere, actriz de ‘Soy Luna’ y ‘Élite’, denunció el asesinato de su tía en Puebla, México.

La intérprete de 28 años se mostró “destrozada” ante el fallecimiento de su familiar en un posteo que realizó en Instagram, donde acusó de “feminicidio” su muerte.

“Siempre lees sobre feminicidios y hay una parte de vos que piensa que nunca te va a pasar. Hoy me toca a mí: a mi tía la mataron en su propia casa en Puebla, México. Es el séptimo feminicidio en Puebla en lo que va del año”, escribió el 3 de marzo.

“Mi familia y yo estamos completamente destrozados. Lo único que pido es que la justicia mexicana actúe con firmeza y responsabilidad”, agregó.

Sin dar detalles sobre la muerte de su tía Titi, Valentina Zenere exigió en su publicación justicia a las autoridades mexicanas, que ahora se encuentran investigando el caso en Puebla.

“Espero y deseo que pronto tengamos respuestas a todas nuestras preguntas. Les pido que envíen amor y recen por ella. Tengo el alma en pedazos, pero nunca pierdo la fe”, continuó.

Zenere concluyó su mensaje recordando lo importante que era Natalia Andrade en su vida, quien nació en Argentina y desde hace años radicaba en México junto a su hijo y pareja.

“Sé las ganas que tenía de seguir adelante y vivir su vida. Deseo profundamente que, al fin, encuentre la paz que tanto anhelaba. Te amo con todo mi corazón, Titi, y sé que nos volveremos a encontrar”, sentenció.

Valentina Zenere exige justicia ante muerte de su tía en México. Imagen Valentina Zenere / Instagram

Sobrino de la actriz está desaparecido, reportan autoridades

El cuerpo sin vida de Natalia Andrade fue hallado el 2 de marzo con presuntos signos de violencia en su domicilio ubicado en Lomas de Angelópolis, Puebla, por “una amiga”, quien alertó a las autoridades a través de una llamada al 911.

Este martes 4 de marzo el diario Milenio reportó “de manera extraoficial” que la tía de Valentina Zenere “murió a causa de un traumatismo provocado con objeto contundente”.

Hasta ahora trasciende que el principal sospechoso sería su expareja sentimental, a quien la mujer denunció en 2023 por violencia doméstica y cuyo caso se habría archivado a finales del mismo año declaró la fiscal Idamis Pastor el 3 de marzo durante una conferencia.

Según reportes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la tía de Valentina Zenere mantenía un proceso penal con su expareja por la custodia de su hijo de 11 años, a quien desde el 2 de marzo reportan como desaparecido las autoridades.