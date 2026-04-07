Enfermedades Esposa de Terry Crews rezaba por un milagro tras ser diagnosticada con Parkinson: esto vivió La actriz Rebecca Crews atravesó por momentos complicados tras ser diagnosticada con Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que la llevó a pensar en morir.

Video Eduardo Yáñez se somete a rejuvenecimiento facial ¡y cuesta estos miles de dólares!

Rebecca Crews, esposa del actor Terry Crews, rezaba por un milagro tras ser diagnosticada con la enfermedad de Parkinson, un trastorno cerebral progresivo que puede causar temblores, rigidez, problemas de equilibrio, depresión y trastornos del sueño.

La presentadora habló por primera vez de su condición durante una entrevista con Today, donde también compartió que recientemente se sometió a un procedimiento médico para aliviar algunos síntomas.

PUBLICIDAD

“Me siento bien. Puedo escribir mi nombre y mis fechas, y puedo escribir con mi mano derecha por primera vez en probablemente tres años”, declaró King-Crews el 6 de abril.

La también cantante reveló que la razón por la que decidió hacer pública su condición es porque quiere “dar esperanza” y que más personas conozcan su historia.

“Quería potencialmente hacerlo más accesible para otros, porque es una cirugía costosa y aún no está cubierta por el seguro. Y quiero dar esperanza a las personas con Parkinson, porque creo que vamos a encontrar la cura”, señaló.

Rebecca King-Crews quería morir

Rebecca Crews reveló a People que el Parkinson la llevó al límite, al punto en que un día su esposo, Terry Crews, la encontró arrodillada junto a su cama rezando por un milagro.

“Llevaba tres días sin dormir (a causa de la enfermedad) y sentía que quería morirme”, dijo y recordó que fue en ese momento cuando el actor de White Chicks (‘¿Y dónde están las rubias?’) entró a su habitación para mostrarle un artículo sobre un innovador tratamiento que decidió probar.

De acuerdo con Rebecca, fue precisamente ese tratamiento que utiliza ondas sonoras lo que le ha permitido recuperar la movilidad y mejorar su calidad de vida.

“Definitivamente ha sido difícil verla en esos días en que la veo tan agotada por esto. Estamos pasando por esto juntos”, aseguró el actor a People.

Por último, Rebecca Crews reveló que los primeros síntomas del Parkinson llegaron en 2015, cuatro años antes de que le fuera diagnosticado el cáncer de mamá, enfermedad por la que en 2020 tuvo que someterse a una doble mastectomía.

PUBLICIDAD

Primero, comenzó a notar que se le adormecían los dedos del pie izquierdo cada vez que montaba en bicicleta y, aunque pensó que solo se trataba del “estrés”, en los siguientes meses su pierna comenzó a arrastrarse y ella comenzó a olvidar dónde estacionaba su auto.

“Y entonces, una mañana me desperté con un temblor y pensé: 'Mmm, ya sé lo que eso significa'”, mencionó, asegurando que los médicos tardaron tres años en diagnosticarla.