Tatiana fue criticada por cantarle al público LGBT, pero le respondió a los "haters"

Tatiana o mejor dicho ‘La Reina de los niños’ cuenta con 37 años de trayectoria en la industria musical, comenzó por cantarle al público infantil con temas como ‘El patio de mi casa’, ‘Pin Pon’ y ‘Los Reyes Magos’, pero ahora le dio un giro a su carrera y se ha convertido en una figura representante de la comunidad LGBT.

Este año durante el mes de junio la cantante lanzó un tema para celebrar el 'Pride', cuyo recibimiento estuvo divido, mientras consiguió llegar a una nueva audiencia, sus antiguos seguidores reaccionaron ante su nueva faceta.

Durante una entrevista otorgada a Efe este miércoles, la cantante habló al respecto y sobre cómo se sintió al grabar estos temas.

“Yo siempre digo lo que pienso, hago lo que siento y canto lo que quiero. Cada año hago una canción para el ‘Pride’ y este me atacaron mucho los conservadores que no aceptan la diversidad y al mundo como es, pero yo me defiendo, digo lo que pienso y a seguirle dando a lo que me gusta hacer”.



Temas como el amor, libertad y respeto, son solamente algunos que Tatiana ha intentado introducir en su música y a través de redes sociales, además de sus canciones.

Actualmente, la cantante se está enfocando en celebrar sus éxitos en donde alista un proyecto que

revivirá los temas que la llevaron a la fama durante la década de los 80, antes de ponserse el vestuario de falda con estrellas y ser ‘La Reina de los niños”, para celebrar su aniversario de trayectoria número 38.

“Voy a hacer un ‘live session’, un show en vivo con disco incluido, un material retro en donde voy a cantar todas las canciones de mi época de los 80, de cómo empecé”.



En dicho proyecto se suma la faceta como cantante de música infantil, cuyo inicio fue en los 90 y los primeros años de la década del 2000, etapa que no abandonó y de la cual está realizando una gira con motivo de la Navidad, que incluye una fecha en la Ciudad de México el próximo 19 de diciembre y posteriormente en varios estados de México.

“Los niños siguen siendo los mismos, inocentes, con la misma capacidad de asombro, inteligentes, sólo que ahora tienen las redes sociales en la mano, yo creo que los que han cambiado son los papás, a lo mejor no tienen tiempo o paciencia para buscar contenido para ellos”.

Tatiana se despidió ‘¿Quién es la máscara?’

El pasado domingo 5 de diciembre Tatiana tuvo que dejar el programa de televisión tras ser eliminada y desenmascarada de su personaje de ‘Carnívora y, de acuerdo con ella, el dar vida a la flor fue una experiencia que no podía dejar pasar.

“Me la pasé increíble, fue un reto en mi carrera, algo muy diferente a todo lo que había hecho en mi vida y me la pasé muy bien”.