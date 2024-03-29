Sofía Castro celebra su primera despedida de soltera: publica foto con su mamá Angélica Rivera

Video Sofía Castro celebra su primer aniversario de novios con Pablo Bernot y le agradece por “aguantar la distancia”

Sofía Castro celebró la noche de este 28 de marzo su primera despedida de soltera, de la cual compartió varias fotos y en la que estuvo Angélica Rivera.

Fotos de la despedida de soltera de Sofía Castro

La estrella de telenovelas celebró que en unos meses contraerá nupcias con Pablo Bernot y, a través de su cuenta oficial de Instagram, presumió algunos detalles de la primera despedida de soltera que tuvo.

Durante la fiesta, Sofía Castro, de 27 años, apareció con un entallado vestido blanco y, todo parece indicar que el evento fue en un exclusivo restaurante y que el menú estuvo a cargo de la prestigiosa chef Adriana Rivera.

“Te amo por siempre Adri Chef. Mi primera despedida oficial”, escribió la actriz como descripción de la imagen.

Sofía Castro también mostró a los invitados a su primera despedida de soltera, donde estuvo su mamá Angélica Rivera, con quien protagonizó un emotivo retrato en el que colocó emojis de caritas con ojos de corazón.

Sofía Castro publica fotos de su despedida de soltera y así fue Imagen Instagram Sofía Castro



Sofía Castro guardó algunos detalles de su despedida de soltera, aunque semanas atrás reveló que ya comenzó la búsqueda de sus vestidos de novia y que tras la telenovela ‘El Maleficio’ se centrará en los preparativos para su boda con Pablo Bernot.

Así recibió Sofía Castro su anillo de compromiso

Sofía Castro se comprometió con el empresario Pablo Bernot en octubre de 2023 tras cuatro años de tórrido romance.

En su perfil de Instagram, la actriz reveló la romática forma en que recibió el anillo de compromiso luego de practicar hiking en el Parque Griffith de Los Ángeles, California.

Tras dar a conocer la noticia, Sofía Castro compartió varias fotografías del romántico momento bajo la frase: “El sí más fácil que he dicho”.

En otra publicación, la hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro dejó claro lo enamorada que está del empresario, quien ha destacado es el hombre de sus sueños.