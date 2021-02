Sin ofrecer razones, los integrantes de Daft Punk informan su despedida tras 28 años de carrera

Allí estaba incluido 'Around The World', su mayor 'hit' de la época, en el que una voz procesada hasta perder su naturaleza humana repetía incesante las palabras del título en medio de un 'beat' elegante y muy definido que hacía imposible no saltar a la pista de baile, como mostraba su videoclip, dirigido por Michael Gondry y con coreografía de la española Blanca Li.

Fue el primero de un conjunto de producciones audiovisuales llamadas 'D.A.F.T.: A Story About Dogs, Androids, Firemen and Tomatoes' (1999) que, con sus canciones como colchón, mostraban una visión artística que trascendía lo musical y que pocos años después les llevó a articular las imágenes de su siguiente disco como una película de anime, 'Interstella 5555 - The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem' (2003).