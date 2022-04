No todo es pasión como con JLo: Sienna Miller revela que tuvo “cero química” con Ben Affleck

Ben Affleck posee un encanto natural con el que logró conquistar dos veces a Jennifer López; sin embargo, todo indica que solo en la vida real le funciona su 'sex appeal' y que no ha logrado trasladarlo a la pantalla grande con colegas con las que ha compartido créditos. Tal es el caso de Sienna Miller, quien recientemente reveló que le fue complicado filmar la película ‘Live by Night’ con Ben Affleck, dado que entre ellos no había atracción física.